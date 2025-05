Tourist steckte in Zaun von Kolosseum in Rom fest

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr, wurde aber erst am Sonntag bekannt. Der US-Amerikaner soll versucht haben, über ein Gitter in der Nähe des archäologischen Geländes zu klettern, vermutlich um näher an das Kolosseum zu gelangen. Dabei sei er von einer Metallspitze des Zauns durchbohrt worden, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ am Sonntag.