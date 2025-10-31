„Diese drei Viren machen uns jetzt zu schaffen“

Was sind aus medizinischer Sicht die wirksamsten Maßnahmen zur Vorbeugung? Worauf sollten wir jetzt achten?

Die wirksamste Prävention ist die Impfung – jährlich gegen Influenza, ab 60 Jahren auch gegen RSV, sowie ein angepasster COVID-Impfschutz. Die Grippe- und Covidimpfungen sind derzeit erhältlich und gratis.

Darüber hinaus zählen Händehygiene, Maskentragen in Risikosituationen, regelmäßiges Lüften und bei Krankheit zu Hause bleiben zu den bewährten Maßnahmen.