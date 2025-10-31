Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dr. Siegfried Meryn:

„Diese drei Viren machen uns jetzt zu schaffen“

Gesund
31.10.2025 06:00
Zwischen Tee, Taschentüchern und warmen Decken beginnt der Weg zurück zur Kraft.
Zwischen Tee, Taschentüchern und warmen Decken beginnt der Weg zurück zur Kraft.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))

Mit dem Herbst sind RSV, Influenza und Corona zurück – und mit ihnen das Risiko schwerer Verläufe. Wie wir uns am besten schützen, erklärt uns Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn. Der Facharzt für Innere Medizin ordnet im Interview die aktuelle Lage ein und gibt Tipps für die kalte Jahreszeit.

0 Kommentare

Die Erkältungssaison hat bereits begonnen. Das große Schniefen, Husten und Heiserwerden ist wieder allgegenwärtig. Mehrere Viren zirkulieren gleichzeitig und erhöhen das Risiko für schwere Atemwegsinfektionen. Gefährdet sind ältere Menschen, kleine Kinder und Personen mit Vorerkrankungen.

Welche Infektionen sind derzeit besonders verbreitet?
Dr. Siegfried Meryn: Aktuell zirkulieren in Österreich die typischen Erkältungserreger, insbesondere Rhinoviren und SARS-CoV-2 gerade deutlich steigend. Auch RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) und das humane Metapneumovirus (hMPV) zeigen zunehmende Aktivität laut der Virologie der MedUni Wien.

Was wird als bedenklich eingestuft?
Von den aktuell verbreiteten Viren sind RSV, Influenza und auch COVID-19 besonders relevant für schwere Verläufe. Diese Viren können Atemwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Komplikationen auslösen.

Zitat Icon

Influenza beginnt typischerweise plötzlich mit hohem Fieber, starken Glieder- und Muskelschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl.

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, Facharzt für Innere Medizin

Bild: Jeff Mangione

Welche Erreger sind für Risikogruppen gefährlich?
Für Kinder, ältere Menschen und chronisch Erkrankte gelten besonders RSV, Influenza und SARS-CoV-2 als gefährlich. Bei Säuglingen kann RSV z. B. Bronchiolitis auslösen. Bei älteren Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen führen Influenza oder COVID-19 häufiger zu Komplikationen.

Was sind aus medizinischer Sicht die wirksamsten Maßnahmen zur Vorbeugung? Worauf sollten wir jetzt achten?
Die wirksamste Prävention ist die Impfung – jährlich gegen Influenza, ab 60 Jahren auch gegen RSV, sowie ein angepasster COVID-Impfschutz. Die Grippe- und Covidimpfungen sind derzeit erhältlich und gratis.

Darüber hinaus zählen Händehygiene, Maskentragen in Risikosituationen, regelmäßiges Lüften und bei Krankheit zu Hause bleiben zu den bewährten Maßnahmen.

Was unterscheidet die echte Grippe von einer gewöhnlichen Erkältung?
Eine echte Grippe beginnt typischerweise plötzlich mit hohem Fieber, starken Glieder- und Muskelschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Eine Erkältung hingegen entwickelt sich meist langsam, mit milden Symptomen wie Schnupfen, Halsschmerzen und nur gelegentlichem leichtem Fieber.

Bei welchen Symptomen raten Sie dazu, unbedingt einen Arzt aufzusuchen?
Ein Arztbesuch ist dringend angezeigt bei Atemnot, Brustschmerzen, anhaltendem hohem Fieber, Verwirrtheit, ausgeprägter Schwäche oder bei chronischen Erkrankungen, wenn sich der Zustand schnell verschlechtert. Besonders kritisch: Säuglinge mit Trinkschwäche, hohem Fieber oder Bewusstseinsstörungen.

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
132.469 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
95.098 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
93.256 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Gesund
Dr. Siegfried Meryn:
„Diese drei Viren machen uns jetzt zu schaffen“
Krone Plus Logo
Mehrfach operiert
Bei zehnjähriger Zoey arbeitet nur das halbe Herz
Reizdarm
Was man tun kann, wenn der Bauch rebelliert
England prescht vor
„Pille danach“ ab sofort kostenlos erhältlich
Tabubruch erwünscht
Sexuelle Gesundheit geht uns alle etwas an!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf