Sind Sie auch dem Goldrausch verfallen?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal geht es um das verführerische Spekulieren – zum Beispiel mit Gold.
Schon wieder hat es einige von uns erwischt! Eben dachte man noch, der Goldpreis steige ins Unaufhörliche, und nun stellt sich heraus, dass das schönste Edelmetall von allen auch nur ein normales Handelsgut ist – und damit wie seine blasseren metallischen Brüder ebenfalls den Schwankungen der Märkte unterliegt. Aber keine Sorge, der Wertverlust Ihrer Goldreserve ist nicht verpufft. Ein anderer hat lediglich das klügere Geschäft gemacht als Sie und Ihren Kursverfall auf seinem Konto verbucht. Ich weiß, das ist ärgerlich, gehört aber zum Geschäft.
