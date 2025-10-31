Sind Sie auch dem Goldrausch verfallen?

Schon wieder hat es einige von uns erwischt! Eben dachte man noch, der Goldpreis steige ins Unaufhörliche, und nun stellt sich heraus, dass das schönste Edelmetall von allen auch nur ein normales Handelsgut ist – und damit wie seine blasseren metallischen Brüder ebenfalls den Schwankungen der Märkte unterliegt. Aber keine Sorge, der Wertverlust Ihrer Goldreserve ist nicht verpufft. Ein anderer hat lediglich das klügere Geschäft gemacht als Sie und Ihren Kursverfall auf seinem Konto verbucht. Ich weiß, das ist ärgerlich, gehört aber zum Geschäft.