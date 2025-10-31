Pädophilen-Duo fiel schon wieder über Buben her

In den vergangenen 27 Jahren geriet Bad Goisern (OÖ) immer wieder durch Kinderschändungen ins Rampenlicht. Verantwortlich dafür waren immer die gleichen Täter. Zwei bereits mehrfach verurteilte Sexualstraftäter sind nun erneut angeklagt. Einer von ihnen, ein 79-jähriger Pensionist, war schon 1998 der Haupttäter eines Kinderschänder-Rings.
Der Fall hatte 1998 über Österreichs Grenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Ein damals 52-jähriger Frühpensionist aus Bad Goisern, dessen 25-jähriger Komplize und vier weitere Männer – unter ihnen ein Wiener Anwalt – hatten einen Kinderschänder-Ring betrieben, bei dem großteils unmündige Buben schwer missbraucht worden sein sollen.
