Pädophilen-Duo fiel schon wieder über Buben her

In den vergangenen 27 Jahren geriet Bad Goisern (OÖ) immer wieder durch Kinderschändungen ins Rampenlicht. Verantwortlich dafür waren immer die gleichen Täter. Zwei bereits mehrfach verurteilte Sexualstraftäter sind nun erneut angeklagt. Einer von ihnen, ein 79-jähriger Pensionist, war schon 1998 der Haupttäter eines Kinderschänder-Rings.