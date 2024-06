Darmkrebs: Was „Detektive“ im Labor herausfinden

Auch, wenn sich viele von uns nicht so gerne mit der Vorstellung auseinandersetzen, dass man in ihren Gedärmen herumsucht und dort vielleicht sogar Gewebe entnimmt, sind die modernen Möglichkeiten der Krebsvorsorge doch gerade auf diesem Gebiet beeindruckend. Hier kommt der Pathologie, der „medizinischen Detektivarbeit“ im Labor lebensrettende Bedeutung zu. Wie kann man sich so eine Krebsanalyse vorstellen? Krone+ hat das Video dazu.