Volkskrankheit Krebs: So senken Sie Ihr Risiko

Warum es so viele Krebserkrankungen bei den unter 50-Jährigen gibt, darüber können Experten und Expertinnen nur spekulieren. Was die Gründe dafür sein könnten und wie sich das Risiko minimieren lässt, darüber sprechen KronePLUS-Redakteurin Sandra Beck und Onkologe Univ. Prof. Dr. Heinz Fischer vom Wilhelminen Krebsforschungsinstitut in der Klinik Ottakring in der neuen Podcast-Folge „Storyscanner“.