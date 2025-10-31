Luc Besson über „Dracula“: „Er ist ein Romantiker“

Neben Caleb Landry Jones („Dogman“) als Ober-Vampir ist im Film auch der Österreicher Christoph Waltz („Inglourious Basterds“) in einer größeren Rolle als sein Widersacher zu sehen. Der Austro-Star stand schon lange auf der „Wunschliste“ von Luc Besson, wie er der „Krone“ verriet: „Ich wollte immer schon mit ihm arbeiten. Er ist wunderbar, so präzise und spezifisch. Und ein harter Arbeiter, so wie ich. Als wir uns dann das erste Mal trafen, war schon nach ein paar Minuten klar, dass wir eine sehr gute Verbindung hatten. Ich habe ihm dann den Hauptdarsteller Caleb vorgestellt. Wir sind zusammen Abendessen gegangen: Ein Österreicher, ein Franzose und ein Texaner. Sehr lustig. Ich würde jederzeit wieder mit Waltz drehen.“