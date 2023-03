Pathologen betonen: Wir sind keine „Aufschneider“!

Arbeitsaufwand pro Patient ist enorm angestiegen

Univ.-Prof. Dr. Martin Klimpfinger, Gastprofessor am Klin. Institut für Pathologie der MedUni Wien: „Es ist nicht nur der Aufwand für jeden einzelnen Fall gestiegen, es müssen auch immer mehr Parameter bestimmt werden. Wenn wir in Zukunft nicht längere Wartezeiten auf die Ergebnisse in Kauf nehmen wollen - das hätte verheerende Folgen für die Patientenversorgung -, muss jetzt von politischer Seite rasch reagiert werden.“