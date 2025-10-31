Lohnrunde im Handel startet mit saftiger Forderung

Kaufkraftsicherung essenziell

Während die Gewerkschaft mit der Forderung der Kaufkraftsicherung – also einem Abschluss über der Inflationsrate – in den Ring steigen will, verweisen die Arbeitgeber immer wieder auf die inflationstreibende Wirkung hoher Löhne. „Die sind aber nicht der Grund für die explodierenden Preise“, entgegnet Ferrari. Die Gehälter machen nur 12 Prozent des Gesamtaufwands im Handel aus. Und auch die hohe Sparquote sei kein Argument, da Handelsangestellte meist wenig verdienen. „Das Geld fließt daher großteils in den Konsum.“