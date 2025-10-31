Rapid-Trainer Stöger: „Es war genug der Geschenke“

Beim Aufstieg in der NV-Arena gab es im 22. Spiel unter Peter Stöger das achte „zu null“, schaffte Rapid den Einzug in die Top-8 des ÖFB-Cups. „Wir haben noch einiges zu tun. Die Mannschaft haut aber alles rein, ist bereit, es in die positive Richtung zu drehen. Das ist für mich das Wichtigste“, sagte Rapids Coach.
Nach zuvor 14 Gegentoren in fünf Spielen gelingt es nun den Hütteldorfern mit einer neuen Ausrichtung, den Laden dicht zu machen. „Wir hatten in der negativen Phase zwei Partien gegen Austria und LASK trotz 70 Prozent Ballbesitz verloren, haben ihnen die Räume gegeben, dass sie eine Freude hatten.“
Damit wurde aufgeräumt: „Es war genug der Geschenke. Wir begehen aber speziell in der Vorwärtsbewegung weiter zu viele einfache Fehler, die nicht passieren sollten. Es war von der Leistung her keine Steigerung gegenüber dem Ried-Spiel.“ Sonntag kommt Sturm nach Hütteldorf, mehr als 20.000 Tickets sind verkauft. „Sie haben eine ähnliche Thematik, dass sie die Frische aufs Gras bringen müssen. Das wird das Entscheidende sein.“
Bewährt hat sich Paul Gartler im Tor: „Ich freue mich für ihn, für Niki Hedl fühlt es sich weniger gut an. Doch er kann nun durchatmen, damit er im Kopf wieder diese Frische und Klarheit kriegt. Bei allem Druck, den wir haben, muss die Freude überwiegen, dass du so eine Partie spielen darfst. Das hat er zum Schluss nicht mehr gehabt.“
