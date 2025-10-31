Operationen abgesagt: „Warteliste immer länger“

150 Operationen müssen pro Monat am Linzer Kepler Universitätsklinikum abgesagt werden, vor allem im Bereich der Orthopädie – der Leiter der Orthopädie am Linzer Ordensklinikum, Reinhold Ortmaier, schildert jetzt der „Krone“, wie sich die Situation auf „sein“ Krankenhaus auswirkt.