Keine Impfung für Schafe: Bauer (43) vor Gericht

So oder so ähnlich war es zuvor wohl der Bezirkshauptmannschaft Lienz und dem Obmann einer Agrargemeinschaft gegangen. Die BH machte im Februar 2025 nämlich eindeutig kund, dass man seine Schafe vorbeugend – mit einem „Räudebad“ oder mit einer Impfung – gegen Räude behandeln müsse, bevor diese auf die Alm aufgetrieben werden. Der Grund: Andere Tiere könnten sonst angesteckt werden.