Karlau-Häftlinge führten riesigen Drogenring an

Mit Handys vom Häfen aus delegiert

Angeklagt sind zwei einschlägig vorbestrafte Männer, ein Slowene (36) und ein Österreicher (32), die gewaltige Mengen an Suchtgift aus Slowenien nach Graz gebracht und von hier aus verkauft haben sollen. Haarsträubend, aber inzwischen leider auch kein Einzelfall mehr: Beide Männer saßen während ihrer Taten bereits in der Justizanstalt Graz-Karlau in Haft und organisierten mit eingeschmuggelten Handys von ihren Zellen aus die Drogengeschäfte.