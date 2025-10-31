„Sieg über den Hass“

Das Wahlergebnis kann eine Lehre sein für die Politik in anderen Ländern, wo Rechtspopulismus auf der Erfolgswelle segelt. Dazu bedarf es aber Voraussetzungen: Klare Abgrenzung von populistischen Methoden durch eine unverbrauchte und dynamische politische Kraft mit einer breiten politischen Agenda für die Nöte der Menschen – nicht nur Ausländer und Islam -, die einen Aufbruch vermitteln kann. Kurz gesagt: Es braucht Mut.