Halloween-Nacht: Wer überhaupt draußen sein darf

Auch in der schaurigsten Nacht des Jahres gilt der Jugendschutz - auch wenn er in Österreich nicht einheitlich geregelt ist. Der Grund: Er ist Angelegenheit der Bundesländer, was bedeutet, dass ein 14-Jähriger in Oberösterreich zu einer anderen Uhrzeit zu Hause sein muss als ein Wiener. Wie das genau geregelt ist und ob Vater bzw. Mutter Staat oder Sie als Vater bzw. Mutter daheim das letzte Wort haben - hier finden Sie die wichtigsten Informationen.