Abstellgleis im Waldviertel als „Waggon-Friedhof“

Abstellgleis am Land

ÖBB-Sprecher Christopher Seif versucht, das zu relativieren: „Unabhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet stellt die ÖBB-Infrastruktur Gleiskapazitäten für kurz-, mittel- oder langfristige Abstellung von Schienenfahrzeugen zur Verfügung. Die Abstellung erfolgt daher primär unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit.“ Seif räumt aber ein: „Bevorzugt werden dafür, soweit das möglich ist, Standorte außerhalb urbaner Bereiche.“ Der Grund: Dort sei die Gefahr von Vandalismus durch Graffiti-Sprayer und andere Rowdys geringer. Die Werkstätten-Kapazitäten seien, so betont Seif, auf den „planmäßigen Instandhaltungsbedarf“ ausgelegt.