„Auch Teamgeist macht uns besser als die Gegner“

Auf ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer kommt sportlich ein heißer November zu: Mit Wolfsburg peilt er in der deutschen Bundesliga nach dem verpatzten Start eine Kurskorrektur an, mit Österreich geht es darum, das WM-Ticket 2026 zu fixieren. Der 24-Jährige plauderte mit der „Krone“ über Tempo-Fußball, seine Rolle als Werbebotschafter und Rapid.
„Krone“: Patrick, Platz 12 in der Liga, Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Kiel – wie schaut dein erstes Fazit mit Wolfsburg aus?
Patrick Wimmer: Ernüchternd! Am Anfang haben wir gut gespielt, aber nicht die verdienten Punkte geholt. Beim 1:0 in Hamburg war es genau umgekehrt. Die Leistung gegen Kiel war zuletzt leider auch nicht das Gelbe vom Ei.
