„Auch Teamgeist macht uns besser als die Gegner“

„Krone“: Patrick, Platz 12 in der Liga, Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Kiel – wie schaut dein erstes Fazit mit Wolfsburg aus?

Patrick Wimmer: Ernüchternd! Am Anfang haben wir gut gespielt, aber nicht die verdienten Punkte geholt. Beim 1:0 in Hamburg war es genau umgekehrt. Die Leistung gegen Kiel war zuletzt leider auch nicht das Gelbe vom Ei.