Apple mit KI-Offensive gegen Google und Microsoft

Google und Microsoft preschten vor

In den vergangenen Wochen hatten auch Google und Microsoft bei ihren Entwicklerkonferenzen besonderen Wert darauf gelegt, den Fokus auf KI-Funktionen zu lenken. Microsoft sicherte sich durch einen milliardenschweren Pakt bereits weitreichenden Zugang zu Technologie von OpenAI. Google ergänzt Suchergebnisse in den USA teilweise mit KI-Zusammenfassungen – zu Beginn produzierte die Software allerdings einige Patzer wie die Empfehlung, einen kleinen Stein pro Tag zu essen. Apple beschränkt den Einsatz von KI in seinen Geräten bisher größtenteils auf einzelne Funktionen wie die Verbesserung von Fotos und Videos.