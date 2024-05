Apple und Google gegen unerwünschtes Tracking

Plattformunabhängig

Apple führte zwar einige Schutzmaßnahmen ein, um Stalking durch AirTags zu verhindern. So geben fremde AirTags, die sich eine Zeit lang in der Nähe einer anderen Person befinden, einen Warnton ab. Außerdem bekommen die potenziellen Verfolgungsopfer auf dem iPhone Hinweise darauf, wie sie den fremden AirTag in ihrer Nähe deaktivieren können. Ähnlich funktioniert bereits ein Anti-Tracking-Schutz für Android-Geräte – aber nur dann, wenn alle Beteiligten ein Smartphone der gleichen Plattform verwenden.