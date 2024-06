Werner Berg-Kollektion erobert auch Amerika

Werner-Berg-Dirndl ist „Kult“

„Das hat schon was, mittlerweile ist unsere Modelinie richtiger Kult geworden“, sagt Berg-Enkel Harald Scheicher. Geboren wurde die Idee, „wo auch sonst“, am Wiesenmarkt im Breznik-Zelt. „Eigentlich war ja ein Bleiburger Dirndl in den Farben der Stadt blau und gelb diskutiert worden“, weiß Museumsleiter Arthur Ottowitz. Doch Scheicher holte die Künstler Alexandra Elsbacher und Filius de Lacroix ins Boot, die aus Kunstwerken eine faszinierende Modelinie kreieren.