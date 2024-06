Politikexperte: „FPÖ könnte Geschichte schreiben“

Diesen Sonntag, den 9. Juni, steht in Österreich die EU-Wahl an. Der Politologe Thomas Hofer sieht die FPÖ in einer aussichtsreichen Position, erstmals eine bundesweite Wahl in der Zweiten Republik zu gewinnen. „Es wäre eine Überraschung, wenn die FPÖ nicht vorne liegen würde“, erklärt Hofer.