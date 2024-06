Viele Kämpfer verloren – Hamas ändert jetzt Taktik

Rafah als letzte Hamas-Bastion

Nach Angaben von Vertretern Israels und der USA sollen sich zwischen 7000 und 8000 Hamas-Kämpfer in Rafah an der Grenze zu Ägypten verschanzt haben – der letzten bedeutenden Bastion des Widerstands der Gruppe. Die Hamas-Führer Yahya Sinwar, sein Bruder Mohammed und Sinwars Stellvertreter Mohammed Deif seien noch am Leben und würden sich zusammen mit israelischen Geiseln in Tunneln verstecken.