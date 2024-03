„Israel droht in Gaza endloser Guerilla-Krieg!“

Israels Sicherheit und sein Platz in der Welt in Gefahr

Auch US-Außenminister Antony Blinken hat Israel einem Medienbericht zufolge davor gewarnt, den Krieg im Gazastreifen ohne ersichtliche Strategie fortzuführen. Israels Sicherheit und sein Platz in der Welt seien in Gefahr, habe Blinken bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesagt.