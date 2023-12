Macron: Hamas-Zerstörung bedeutet zehn Jahre Krieg

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Israels Ziel einer kompletten Vernichtung der islamistischen Hamas in Frage gestellt. „Die vollständige Vernichtung der Hamas, was ist das? Glaubt irgendjemand, dass das möglich ist? Wenn das so ist, wird der Krieg zehn Jahre dauern“, sagte Macron am Samstag. Israel müsse sein Kriegsziel präzisieren, forderte er.