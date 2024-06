Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause: Wut darf sein!

Wie erlernen wir den richtigen bzw. erkennen den falschen Umgang mit der Wut? „Viele meiner Patienten erzählen, dass sie als zornige Kinder häufig mit den Worten ,Komm zurück, wenn du wieder normal bist‘ in ihr Zimmer geschickt wurden. Auf diese Art haben sie fälschlicherweise gelernt, es wäre nicht normal, wütend zu sein“, berichtet Dr. Moughrabi. „Das Kind denkt dann, es wäre verkehrt, also nicht normal – was keinesfalls stimmt.Vielmehr handelt es sich bei dieser Vorgehensweise um ein brutales Machtinstrument.“