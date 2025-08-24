MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe

Das war richtig knapp! Das Motorrad von KTM-Pilot Pedro Acosta krachte am Samstag im MotoGP-Qualifying in Ungarn beinahe in einen Kameramann.
Schrecksekunde am „Balaton Park Circuit“: Pedro Acosta verlor in Kurve acht die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Der Pilot blieb unverletzt, doch für einen Kameramann, der sich am Streckenrand befand, hatte der Crash beinahe fatale Folge.
Hier die Schrecksekunde im Video:
Wie ein Video, das die MotoGP am Samstagabend in den sozialen Medien veröffentlichte, zeigt, wurde der Kameramann beinahe von Acostas Maschine getroffen. Dieser kam zum Glück mit dem Schrecken davon, streckte schon wenig später den Daumen nach oben.
Marquez nicht zu stoppen
Zum Sportlichen: Marc Marquez, der schon an den vergangenen sechs Wochenenden in der MotoGP alles gewonnen hatte, blieb auch im ersten Rennen in Ungarn unantastbar. Der Ducati-Star fuhr am Samstag beim Sprint in Balatonfökajar einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie heraus. Heute (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht das Hauptrennen über die Bühne.
