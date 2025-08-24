MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe

Marquez nicht zu stoppen

Zum Sportlichen: Marc Marquez, der schon an den vergangenen sechs Wochenenden in der MotoGP alles gewonnen hatte, blieb auch im ersten Rennen in Ungarn unantastbar. Der Ducati-Star fuhr am Samstag beim Sprint in Balatonfökajar einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie heraus. Heute (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht das Hauptrennen über die Bühne.