Die besten Tipps für eine gesunde Kreuzfahrt

Begräbnis auf hoher See?

Er berichtet, dass er manchmal nach einer Seemannsbestattung gefragt wird, wie man sie aus Filmen kennt: Der Verblichene wird in einem weißen Leinensack und während einer feierlichen Abschiedszeremonie über Bord gelassen. „Das geht heute leider nicht“, so der Mediziner. „Jeder Verstorbene wird im nächsten Hafen noch einmal von einem Amtsarzt gesichtet.“