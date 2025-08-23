Hepatitis: Blutuntersuchung könnte Leben retten

Blutwerte geben Auskunft

Die WHO empfiehlt eine einmalige Antikörpertestung auf Hepatitis C für Erwachsene. In Deutschland wurde dieses Screening bereits in die Vorsorge integriert, in Österreich wäre laut dem Experten ein ähnlicher Schritt wünschenswert. In der Gesundenuntersuchung wird derzeit nur ein Leberwert erfasst, wie der Hepatologe weiter ausführt. Zur Kontrolle der Lebergesundheit gäbe es aber zuverlässigere Marker, betont Prim. Hofer. „Jeder Einzelne kann Verantwortung für sich selbst übernehmen und beim nächsten Arzttermin gezielt nach den relevanten Leberwerten fragen.“