Okay von Biden und Scholz stärkt Kiews Schlagkraft

Russland muss Truppenbewegungen überdenken

Für den australischen Militärexperten Mick Ryan sind diese Lockerungen von großer Bedeutung. Die Ukraine könne so mit besseren Waffen gegen Flugzeuge vorgehen, die mit Raketen oder Gleitbomben angreifen wollen, schreibt er in seinem Blog auf Substack. Die russische Armee sei außerdem gezwungen, ihre Truppenbewegungen zu überdenken, wenn die Ukraine nun auch Positionen in Russland erreichen kann, so Ryan. Das gelte auch für Truppenkonzentrationen in anderen russischen Regionen. Denn US-Außenminister Antony Blinken hatte zuletzt betont, dass die Unterstützung für die Ukraine ständig an die Bedingungen am Schlachtfeld angepasst werde. Gut möglich, dass die USA ihre Einschränkungen in Zukunft weiter lockern.