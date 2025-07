„Winterlandschaft“ nach heftigem Hagel-Unwetter

Ausgehend von der Obersteiermark zog die Front weiter Richtung Süden, wo es teils zu heftigen Gewittern und Sturmböen kam. „Bis dato hatten wir rund 30 Alarmierungen wegen Unwettern“, sagte Thomas Maier, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes, am Abend zur „Krone“. Am häufigsten ausrücken mussten die Florianis im Bezirk Deutschlandsberg. Aber auch in Graz-Umgebung, Voitsberg und Weiz hinterließ das Unwetter seine Spuren.