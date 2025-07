Ärmelkanal: Zahl gefährlicher Überfahrten nimmt zu

Überfahrt auf Lkw wird immer schwieriger

Bis 2018 hatten sich Migranten in erster Linie in Lastwagen versteckt, die auf Güterzüge verladen werden und so den Eurotunnel durchqueren. Seitdem Frankreich die Zufahrt zum Eurotunnel immer weiter abgesichert und die Lkw-Kontrollen verschärft hat, haben die Schlepper das Geschäft mit den Schlauchbooten ausgebaut.