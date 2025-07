Red Bull Salzburg: Goalie Schlager markiert Revier

Schnell Schwimmen gelernt

Letzterer rückte im Rahmen der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten in den Fokus. Da Schlager verletzungsbedingt passen musste, fackelte Cheftrainer Thomas Letsch nicht lange und warf den 18-Jährigen ins kalte Wasser. Er schenkte dem Teenager sein Vertrauen und beorderte ihn in allen drei Gruppenspielen gegen Pachuca, Al Hilal und Real Madrid in die Startformation. Zawieschitzky, der alle ÖFB-Nachwuchsnationalteams durchlief, hielt sich nicht nur über Wasser, er lernte in bemerkenswerter Schnelligkeit das Schwimmen und ging als einer der Gewinner aus der Klub-WM hervor.