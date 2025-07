Selenskyj überraschend in Dänemark gelandet

Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes

Die dänische Regierung will sich in den kommenden Monaten vor allem auf Sicherheitsfragen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU konzentrieren. Zum Auftakt des Ratsvorsitzes werden am Donnerstag eine Eröffnungszeremonie im Rathaus und ein Straßenfest mit Konzerten, Debatten und gemeinsamem Mahlzeiten veranstaltet.