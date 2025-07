Strafmaß gegen Combs wird am 3. Oktober verkündet

In zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen

Die Geschworenen in dem viel beachteten Prozess hatten den US-Rapper vergangene Woche in den schwerwiegendsten Anklagepunkten freigesprochen. In zwei von fünf Anklagepunkten, darunter der Zuführung zur Prostitution, wurde Combs jedoch schuldig gesprochen.