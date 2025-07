Rekord rückt näher! Rapids Jansson packt Koffer

Was sich seit Tagen anbahnte, machte Rapid am Mittwoch offiziell: Isak Jansson, der aufgrund des sich anbahnenden Transfers zuletzt nur noch individuell trainiert hatte, wird die Hütteldorfer verlassen, verabschiedete sich bereits aus dem Trainingslager in Freistadt. Der bevorstehende Transfer beschert den Hütteldorfern – wie berichtet – eine Rekord-Einnahme von zehn Millionen Euro!