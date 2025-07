Schweizer Freibad lässt Ausländer nicht hinein

„Junge Frauen wurden belästigt“

Die Gemeinde im Kanton Jura liegt nämlich an der Grenze zu Frankreich und lockte daher auch Gäste aus dem Ausland an. Doch damit ist nun Schluss: Es habe Probleme mit jungen Menschen aus dem angrenzenden französischen Département Territoire de Belfort sowie dem Département Doubs gegeben. „Es geht um Belästigungen gegenüber jungen Frauen, unangemessene Ausdrucksweise, Baden in Unterwäsche, und auch gewalttätiges Verhalten nach Ermahnungen“, so Lionel Maitre, der für den Bereich Freizeit im Bezirk Porrentruy gegenüber dem Portal Watson.