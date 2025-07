„DSDS“-Jurorin Isi Glück hüllenlos im „Playboy“

„Gelernt, Körper zu lieben, wie er ist“

Auf den „Playboy“-Fotos möchte sich Isi Glück nach eigenem Bekunden so zeigen, wie sie wirklich sei: „Generell habe ich mittlerweile gelernt, meinen Körper so zu lieben, wie er ist“, sagt die 1991 im deutschen Elmshorn als Isabel Gülck geborene Sängerin, die heute zu den festen Künstlerinnen-Größen an der Partymeile Ballermann zählt und bald neben Dieter Bohlen in der „DSDS“-Jury sitzen wird.