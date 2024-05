US-Verbot hemmt ukrainische Verteidiger in Charkiw

Russischer Vormarsch verlangsamt

Laut der US-Denkfabrik ISW (Institute for the Study of War) sind die russischen Truppen seit 10. Mai etwa acht Kilometer in ukrainisches Territorium vorgedrungen. Inzwischen habe sich der Vormarsch verlangsamt. Mit Gegenangriffen der Infanterie, Artillerie und Drohnen sei es gelungen, die Situation teils zu stabilisieren, heißt es aus Kiew.