Schock bei Tour! Mann sticht auf Polizist ein

Dramatische Szenen am Rande der Tour de France! Wie nun bekannt wurde, bedrohte am Dienstag ein Mann offenbar am Zielort des Rad-Events in Rouen mehrere Zuschauer mit einem Messer. Eine Passantin reagierte und alarmierte die Polizei. Diese konnte wohl in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern. Der Angreifer stach auf einen Polizisten ein, ehe er mit einem Schuss gestoppt werden konnte. Der Beamte blieb aufgrund seiner Schutzausrüstung unverletzt.