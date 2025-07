Straße soll nach Türken-Politiker benannt werden

Atatürk in der Türkei nicht mehr unumstritten

Dazu kommt die politische Brisanz. Atatürks Erbe ist heute in seiner Heimat umstritten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dessen Anhänger auch in Wien immer wieder für Massenaufläufe sorgen, verfolgt mit seiner islamisch-konservativen Politik einen völlig anderen Kurs als Atatürk, der für einen streng säkularen Staat stand. Ob sich also die gut 200.000 türkischstämmigen Wiener über einen Atatürk-Weg freuen würden, bleibt abzuwarten.