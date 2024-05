Selenskyj will Angriffe mit westlichen Waffen

Ukrainische Piloten haben die Schulung für diesen Flugzeugtyp absolviert. Die ersten F-16 werden nach inoffiziellen Angaben in wenigen Wochen in der Ukraine erwartet. Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine russische Invasion ab. Militärisch ist sie derzeit im Hintertreffen, was unter anderem an einem mehrmonatigen Stocken westlicher Waffenhilfe liegt.