Kinder harrten drei Tage lang auf einem Baum aus

Der Wasserstand des Guadalupe-Flusses war am Freitag binnen 45 Minuten um acht Meter angestiegen. Die Überschwemmungen am US-Nationalfeiertag waren durch heftige Regenfälle von bis zu 300 Litern pro Quadratmeter ausgelöst worden – ein Drittel der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge im Landkreis Kerr. Die überraschten Mitglieder eines christlichen Sommerlagers klammerten sich an Bäume. Sie krochen aus Fenstern und trieben auf Matratzen. So konnten sie uns auch zahlreiche Texaner die Sturzflut überleben. So auch zwei Mädchen, die drei Tage lang in einer Baumkrone auf ihre Retter warteten.