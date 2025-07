LASK-Abschied! ÖFB-Goalie Lawal geht ins Ausland

In Genk wird er zudem Teamkollege von Ex-Rapidler Nikolas Sattlberger. Er dürfte sich mit dem 32-jährigen Hendrik Van Crombrugge um das Einserleiberl duellieren, nachdem Mike Penders zu Chelsea gewechselt ist. Sein neuer Klub stellte den 1,95-m-Mann als „imposante Erscheinung“ vor, Lawal kombiniere seine Präsenz mit starken Reflexen und sei in der abgelaufenen Bundesliga-Saison eine absolute Referenz in Sachen Passgenauigkeit gewesen. Er werde deshalb Genks Spielaufbau bereichern.