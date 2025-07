USA: Fluggäste müssen Schuhe nicht mehr ausziehen

Nach beinahe zwanzig Jahren entfällt für Flugreisende in den USA künftig in vielen Fällen das routinemäßige Ausziehen der Schuhe bei der Sicherheitskontrolle. Die US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) hatte diese Maßnahme einst eingeführt, um potenziellen Sprengstoff in Schuhen aufzudecken.