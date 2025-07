Exklusives Aperol-Spritz-Sommerpaket gewinnen!

Im Rahmen des Festivals lädt die Aperol Spritz Piazza immer am Donnerstag und Samstag, jeweils von 17.00 bis 23.00 Uhr, zu coolen Golden Hour Music Sessions mit DJs aus der Radioshow ENERGY EXTRAVADANCE von Radio ENERGY ÖSTERREICH, am Freitag zur Afterwork-Reihe Boho Beats sowie jeden Donnerstag, um 18.30 Uhr, zu Live-Konzerten von Rising Music Talents in Kooperation mit oeticket. Und das Highlight: ein Gratis-Konzert am 24. Juli 2025, um 19.00 Uhr, von KAMRAD, einem der spannendsten Pop-Acts Europas. Mehr Informationen zum Programm am Film Festival am Wiener Rathausplatz findest du unter filmfestival-rathausplatz.at.