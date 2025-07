Washington stoppt Lieferung einiger Waffen an Kiew

Odessa häufiges Ziel russischer Angriffe

Odessa ist mit etwa einer Million Einwohner drittgrößte Stadt der Ukraine nach Kiew und Charkiw. Die Stadt gilt mit Ölraffinerien, der Chemie- und metallverarbeitenden Industrie sowie als Verkehrsknotenpunkt als wirtschaftlich bedeutend. Immer wieder feuert Russland ballistische Raketen von der Schwarzmeer-Halbinsel Krim auf Ziele in und um Odessa ab. Erst am Samstag wurde ein Ehepaar bei einem Drohneneinschlag in einem Hochhaus in seiner Wohnung getötet. Weitere 14 Menschen wurden verletzt.