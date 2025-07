Die „Krone“ lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Papa Schlumpf, Schlumpfinchen und all die anderen kleinen Schlümpfe kommen wieder auf die große Kinoleinwand. Am 12. Juli startet „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ in den Kinos und passend dazu verlost die „Krone“ zusammen mit Cineplexx Kinotickets anlässlich des Family Fun Fridays in den Cineplexx Kinos!