Trump sagt Selenskyj jetzt Hilfe bei Flugabwehr zu

AKW Saporischschja mittlerweile wieder am Netz

Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wird unterdessen wieder mit Strom versorgt. Eine im Tagesverlauf unterbrochene externe Hochspannungsleitung sei wieder in Betrieb, teilte die von der Regierung in Moskau eingesetzte Verwaltung mit. Die Abläufe des Atomkraftwerks seien nicht gestört worden. Die sechs Reaktoren der Anlage – es handelt sich um das größte AKW Europas – produzieren gegenwärtig keinen Strom.