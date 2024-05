Volle Sicherheit voraus

Daten erfassen, sichten & auswerten

Auch an Land hat man die Schiffe ständig im Auge, oder besser gesagt, auf dem Bildschirm. Mit dem Fleet Operations Center (FOC), das per Satellit in ständigem Kontakt mit den Schiffen steht und Funktionen, Routen, Radardaten und Sondersituationen in Echtzeit erkennen und reagieren kann. Was passiert, wenn ein Schiff nicht in dem festgelegten Korridor im Hafen einlaufen kann? Oder wenn ein Unwetter aufzieht? Im Hamburger FOC wacht Direktor Marcin Banach mit seinem Team über die