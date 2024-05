„Lamarr-Park“ bauen statt Michaelerplatz zerstören

Doppelt so groß wie der Michaelerplatz und grün

Ganz anders sähe das bei einem „Lamarr-Park“ aus: Der hätte rund 7500 Quadratmeter Fläche und wäre damit doppelt so groß wie der Michaelerplatz – und das mit wirklich entsiegelter Fläche und grüner Wiese statt Steinplatten: Allein die Rasenfläche in dem neuen innerstädtischen Park würde rund zehn Tonnen CO₂ speichern, dazu kämen die Bäume.